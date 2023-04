Rifiuti nel cantiere del Parco Marittimo: analisi del Comune. Italia Nostra: “Massima attenzione per gli altri lidi”

Il problema dei rifiuti al parco Marittimo di Ravenna non rappresenta un bel biglietto da visita per la città e i lidi in vista della stagione estiva. Il caso, dopo essere stato affrontato anche dal Tg3 regionale, è stato portato all’attenzione anche del Tg1 e alla ribalta nazionale. Il Comune di Ravenna ha chiarito che sono in corso analisi sui materiali utilizzati dalla ditta per realizzare il sottofondo sul quale poi verranno tracciate le nuove vie di collegamento per gli stabilimenti balneari. Al momento della pulizia dell’area, all’inizio del cantiere del parco marittimo, sarebbero emersi tutti i rifiuti accumulatisi negli anni. Le analisi quindi dovranno chiarire se i rifiuti segnalati dalle associazioni ambientaliste erano già presenti oppure se sono stati stesi durante i lavori. In quest’ultimo caso, il Comune di Ravenna si è già dichiarato parte lesa. Nel frattempo si attendono notizie dagli esposti di Italia Nostra e Lista per Ravenna.