Ricci della Ghilana: si attende la lista di buone pratiche per tutelare gli animali, ma l’urbanizzazione andrà avanti

Una lista di azioni e pratiche da mettere in campo per tutelare i ricci. La consegneranno il veterinario Massimo Vacchetta e le volontarie della Lipu alla Coabi che ha dato la propria disponibilità a tutelare i piccoli mammiferi, ma ha anche ribadito che su quel terreno il progetto di urbanizzazione e la costruzione delle nuove villette continuerà.

È sostanzialmente questo lo scenario sul quale si attendono novità a 48 ore di distanza dal sopralluogo alla Ghilana condotto dalle due parti che in questi giorni hanno creato un dibattito in città sulla presenza dei ricci nell’area verde di via Firenze. Un sopralluogo caratterizzato da alcuni momenti di forte nervosismo, anche perché sulla vicenda pende una denuncia e un esposto da parte degli animalisti e la promessa di una denuncia per diffamazione da parte della Coabi. Inoltre si attendono i risultati degli esami sui tre esemplari trovati morti dopo la prima giornata di demolizione.