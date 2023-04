Ricci alla Ghilana, Grillini (Italia Viva): “Era meglio affidarsi ad un veterinario esente da rapporti con il Comune di Faenza”

La perizia che ha permesso il via libera ai lavori alla Ghilana sarebbe dovuta essere stata redatta da un veterinario esente da qualsiasi rapporto con il Comune di Faenza. A sostenerlo è Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva, che a livello politico ha cercato di portare la questione all’attenzione del consiglio comunale. Prima che si diffondesse la notizia della morte di alcuni ricci alla Ghilana a seguito dei primi abbattimenti da parte della Coabi, in consiglio comunale infatti è stata discussa l’interrogazione presentata da Grillini che chiedeva di salvaguardare gli animali, senza danneggiare gli interessi della Coabi, dopo l’appello di volontarie e associazioni. Alle richieste del consigliere ha risposto l’assessore Luca Ortolani leggendo la perizia che ha permesso al cantiere di partire. Un documento che escludeva la presenza dei ricci, ignorando il racconto degli ultimi sette anni dei volontari e che oggi si scontra con i primi esemplari trovati morti in mezzo alle macerie.