Desta sempre più allarme tra i cittadini la vicenda della società di assicurazioni Eurovita S.p.A.

La società è in amministrazione straordinaria; infatti, il Ministro dell’Impresa e del Made in Italy, su proposta dell’IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), con decreto del 29 marzo 2023 ha disposto l’amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo di Eurovita Holding S.p.A. e Eurovita S.p.A.

Di conseguenza l’IVASS ha disposto la sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita S.p.A. fino al 30 giugno 2023. Perciò le eventuali richieste di riscatto, totale o parziale, presentate durante il periodo di sospensione non saranno considerate valide.

La sospensione non opererà per le liquidazioni dovute in caso di scadenza e sinistro né per i casi di richieste di riscatto e anticipazioni relative alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005.

E’ evidente che il tempestivo intervento di IVASS con la sospensione dei riscatti e l’amministrazione straordinaria hanno evitato la liquidazione della società, salvaguardandone il patrimonio a favore degli assicurati e dando il tempo alla società di individuare una soluzione. D’altra parte molti assicurati coinvolti si chiedono se e quando potranno riscattare le proprie polizze.

E’ assolutamente necessario che Governo, IVASS e le imprese del settore collaborino attivamente alla soluzione di questa vicenda: un esito negativo è impensabile, non solo per i cittadini coinvolti, ma per la fiducia verso l’intero sistema assicurativo.

Ai molti cittadini che già ci hanno chiamato e a tutti coloro che non lo hanno ancora fatto, assicuriamo che possono recarsi agli sportelli di Federconsumatori, nelle sedi della Cgil di Ravenna, Faenza e Lugo, per valutare il proprio caso e ricevere le informazioni e l’assistenza necessaria.