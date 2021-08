Rete Nazionale Scuola in Presenza: “No al Green Pass per i minori”

A partire da venerdì 6 agosto sarà obbligatorio esibire il Green Pass per accedere a spettacoli, cinema, centri termali, piscine, palestre e ristoranti al chiuso, ma resta ancora incertezza per quanto riguarda il fronte scuola. Il Governo potrebbe infatti decidere nelle prossime settimane di introdurre l’obbligo del certificato verde anche per insegnanti e studenti nel caso in cui la curva dei contagi dovesse tornare a salire prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il possibile obbligo vaccinale anche per gli studenti ha destato la preoccupazione della Rete Nazionale Scuola in Presenza, che pochi giorni fa ha lanciato una diffida al Governo per chiedere che questo provvedimento non venga applicato ai minori.