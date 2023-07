Ravenna Women FC comunica un cambio ai propri vertici: Samuel Gasperoni lascia la presidenza, dopo 5 anni passati alla guida del Club.

“In questi anni, insieme al mio staff, abbiamo raggiunto grandi obiettivi e ottenuto tante soddisfazioni, ma la mia decisione è frutto di una scelta personale.”, il commento di Gasperoni alle proprie dimissioni, “Il Ravenna Women è cresciuto molto ed io insieme a loro. Ho svolto questo ruolo con il massimo impegno dal 2018 e ora cedo il testimone. Intendo ringraziare l’intera mia squadra di lavoro, atlete, allenatori e dirigenti, che mi hanno arricchito non solo professionalmente, ma anche umanamente. Grazie a tutti, a presto.”.

Ravenna Women ringrazia Gasperoni per il lavoro svolto, per la passione e per l’impegno con cui ha portato avanti il percorso del Club in questo quinquennio.