Ravenna vara una nuova campagna di comunicazione per tornare ad attrarre turisti

“Io vado a Ravenna”, presentata la campagna di comunicazione per tornare ad attrarre visitatori e turisti dopo l’alluvione, per sostituire nell’immaginario collettivo le scene dei campi e delle città allagati con i paesaggi che Ravenna ha sempre presentato durante la bella stagione. Uno spot televisivo andrà in onda su La7 dal 19 giugno all’1 luglio, poi una campagna social con l’hashtag #iovadoaRavenna, investimenti su Google e Meta, l’azienda che controlla Facebook e Instagram, e un “manifesto” di valori e di intenti che accomunano la destinazione e i suoi visitatori