L’estate è ormai finita, e riprende immediatamente il calendario delle iniziative promozionali in vista della stagione 2023: prime fra tutte le fiere dedicate al turismo.

Per promuovere al meglio le proposte e i pacchetti legati a Ravenna per il prossimo anno, nelle prossime settimane Ravenna Incoming ha in previsione una serie di presenze con apposito stand ad alcune delle più importanti fiere italiane di settore (nell’arco del 2022, il consorzio partecipa ad oltre 25 appuntamenti).

Una interessante anticipazione della stagione fieristica è già in atto: fino a domani, infatti, le operatrici di Ravenna Incoming sono presenti con uno specifico spazio all’Italian Bike Festival, in corso di svolgimento a Misano Adriatico: un appuntamento che promuove il turismo sostenibile in bicicletta, ambito nel quale il consorzio promuove in particolare il progetto DanteBike.