Autovelox sulla circonvallazione: AutoMoto Club Romagna pronto ad azioni contro il Comune di Faenza

Pronti ad esposti e ad azioni legali contro i due nuovi autovelox sulla circonvallazione di Faenza. Come già avvenuto in altri Comuni, non solo romagnoli, l’AutoMoto Club Romagna è pronto a scendere in campo contro i due nuovi apparecchi elettronici che monitorano la velocità dei veicoli in transito sul passante manfredo. Secondo l’associazione, in base alle norme vigenti, i due velox, che già nella prima giornata sembra abbiano fotografato moltissimi trasgressori, non potevano essere installati su quella strada.