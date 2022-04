Un fine settimana – quello del 30 aprile e Primo Maggio – dedicato, a Ravenna, all’epopea del ‘Moro di Venezia’ che proprio trent’anni fa, il 30 aprile del 1992 – nelle acque di San Diego, in California – si aggiudicava la Louis Vuitton Cup conquistando, prima imbarcazione ‘latina’ a riuscirci, il diritto a disputare la Coppa America.

A celebrare le gesta della barca voluta da Raul Gardini e dei suo velisti, la Fondazione Raul Gardini, il Circolo Velico Ravennate e Molino Spadoni con il Mercato Coperto.

Sabato 30 aprile ci saranno due momenti al Mercato Coperto di Piazza Costa: un talk show intitolato ‘Il Moro e l’evoluzione tecnologica in Coppa America’, con i protagonisti dell’avventura del Moro e progettisti e costruttori di altre barche di Coppa America e una cena in compagnia dei protagonisti dell’impresa che ha segnato la storia della vela italiana.

Domenica Primo Maggio, invece, tornerà a Marina di Ravenna la regata ‘Festivela’, cui potranno iscriversi tutte le barche d’altura. La prima edizione era stata organizzata, nel 1996, da Europa Yacht Club e Circolo Velico Ravennate e per alcuni anni dedicata alle barche d’altura per poi migrare verso i giovani timonieri dell’Optimist. Ora il ritorno alla vecchia formula dedicata alle imbarcazioni più grandi. Per i giovani timonieri che navigano con l’Optimist verrà istituito per volere della Fondazione Raul Gardini il Trofeo Raul Gardini che quest’anno è in calendario per il 16 e 17 luglio.

(Fonte ANSA)