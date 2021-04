Riapertura bar e ristoranti, domani la protesta di Confesercenti: “Non siamo fantasmi”

Tutte le Confesercenti dell’Emilia-Romagna giovedì saranno in piazza a Parma per protestare contro le riaperture, o meglio, contro le modalità con cui si è scelto di riaprire bar e ristoranti. La possibilità di ospitare i clienti solo all’aperto ha diffuso il malcontento nel settore. Per l’associazione di categoria si è arrivati al paradosso che riaprire potrebbe anche non convenire di fronte all’aumento delle spese. Anche perché la possibilità di ospitare i clienti solo all’esterno rappresenta una soluzione che discrimina molti