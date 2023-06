La difficoltà nel reperire figure tecniche specializzate è un problema che interessa da diverso tempo il nostro Paese, compreso il territorio di Ravenna. Tra i settori più colpiti vi è il settore dell’impiantistica, un comparto primario nella green economy e caratterizzato da una continua evoluzione tecnologica di apparecchiature, materiali e professionalità. Per questo motivo Randstad, primo operatore mondiale nei servizi HR, e Confartigianato della provincia di Ravenna, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Ravenna e Form.Art, lanciano la prima Academy per idraulici. Il progetto, rivolto a persone non occupate, prevede un periodo di formazione gratuita di tre settimane presso i laboratori di un centro di formazione professionale di Ravenna. Al termine dell’Academy, i candidati potranno cominciare un percorso lavorativo in aziende del settore idro-termo-sanitario del ravennate.

Per illustrare i dettagli dell’iniziativa il 19 giugno alle ore 16.30 si terrà un recruiting day virtuale, in cui gli aspiranti tecnici potranno assistere a brevi testimonianze di giovani neoassunti nelle imprese del settore.

“La formazione è un importante punto di partenza per sostenere la ricerca di figure professionali specifiche – dichiara Silvia Negri, Unit Manager Randstad -. Da inizio anno, infatti, abbiamo già promosso, nella provincia di Ravenna, alcuni percorsi di Academy per profili tecnici metalmeccanici e profili amministrativi. Continueremo, anche nei prossimi mesi, a sviluppare nuove opportunità per giovani candidati e sostenere così la richiesta di profili specializzati”.

“E’ un progetto innovativo che parte dall’esigenza primaria delle imprese del settore impiantistico di inserire nuovo personale in organico – aggiunge Andrea Demurtas, Responsabile Settore Impianti di Confartigianato provinciale -. Vorrei sottolineare come si tratti di un settore in costante evoluzione tecnologica e fulcro nell’efficientamento energetico degli edifici. L’inserimento in un’impresa artigiana permette di essere parte integrante di un processo installativo completo e tecnologicamente avanzato, in aziende che permettono una continua crescita professionale”.

Per iscriversi al recruiting day, compilare il modulo disponibile al seguente link: https://t.ly/A8uI