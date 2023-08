Giovani in rampa di lancio. Anche in questa stagione alcuni giocatori della Raggisolaris Academy faranno parte del gruppo di coach Garelli, avendo la grande opportunità di misurarsi negli allenamenti settimanali con giocatori di grande esperienza. Una bella palestra per crescere sotto tutti i punti di vista.

Al raduno dei Blacks, in programma mercoledì, ci saranno Moustapha Ndiaye, Tommaso Santandrea, Marcel Belmonte e Carlo Lanza, tutti e quattro inseriti nel gruppo 2005/06 dell’Academy allenato da coach Matteo Pio. Durante la stagione ci sarà poi una rotazione che permetterà a tanti giovani di misurarsi con i ‘fratelli maggiori’ dei Blacks.

Moustapha Ndiyae

Pivot senegalese di 205 cm, è al suo primo anno a Faenza. Classe 2006, inizia la sua avventura italiana nel novembre 2021 alla Juve Pontedera, società da cui la Raggisolaris Academy lo ha acquistato. Nel club toscano ha giocato nella scorsa stagione in C Silver con un buon minutaggio e nel settore giovanile dove con l’Under 17 ha raggiunto le finali Interregionali.

Tommaso Santandrea

Ala classe 2005, è alla sua seconda stagione con i Blacks, anche se l’inizio della sua avventura con la prima squadra risale a metà del campionato 2021/22. Cresciuto nel Basket Lugo, gioca da diversi anni nella Raggisolaris Academy.

Marcel Belmonte

Siciliano di Noto, l’ala 18enne inizia a giocare a pallacanestro nella società della sua città, la Zuleima, passando poi alla Polisportiva Aretusa. Dopo essere diventato un punto fermo delle selezioni giovanili siciliane, Marcel si trasferisce a Ferrara nel 2019, dove gioca nel settore giovanile della Vis 2008 fino al 2022, passando nella scorsa estate all’Academy. Per il secondo anno farà parte della prima squadra dove nella scorsa stagione ha totalizzato due presenze in serie B.

Carlo Lanza

Nato a Isola della Scala (VR) nel 2006 è all’esordio in prima squadra. Carlo entra nel mondo della pallacanestro giocando nella squadra del suo paese poi si trasferisce ai Vipers Vigasio. A 14 anni passa alla Vis Ferrara dove resta per due stagioni. Nel 2022 sposa il progetto dell’Academy, giocando nell’Under 17 Gold, nell’Under 19 Gold e nell’Under 20.