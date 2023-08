Il gruppo College della Raggisolaris Academy, ovvero quello formato in prevalenza dai ragazzi nati nel 2005 e nel 2006 che disputeranno i campionati di Under 19 Gold, Under 20 Silver e Divisione Regionale 1 (la vecchia serie D), è già al lavoro per preparare una stagione che si preannuncia molto intensa, ma anche stimolante.

Per la prima volta infatti l’Academy giocherà nella vecchia serie D, un campionato che servirà ai giovani per essere pronti una volta usciti dal settore giovanile. Le gare interne si disputeranno il sabato sera alle 20.30 al Campus e di sicuro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni con i ragazzi delle giovanili che saranno in prima fila a tifare.

Il gruppo è allenato da Matteo Pio, Iacopo Monteventi e Stefano Stefanelli, mentre la parte di preparazione fisica spetta a Lorenzo Benedetti.

“Sappiamo di dover affrontare un campionato impegnativo e duro – spiega Pio – ma siamo perfettamente consci delle difficoltà che incontreremo e quindi siamo pronti a restare sempre concentrati. L’atteggiamento sarà dunque fondamentale per interpretare al meglio la stagione. Il gruppo è composto da 25 atleti e come fuoriquota avremo Ballarin, pivot del 2004 nel roster dei Blacks in B Nazionale, Nicola Marabini e Lorenzo Merendi, entrambi del 2002, mentre gli altri saranno tutti 2005 e 2006.

Per quanto riguarda gli obiettivi, con l’Under 19 Gold vogliamo dare continuità all’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione che ci ha permesso di arrivare in semifinale e anche con l’Under 20 Silver vogliamo farci valere. La Divisione Regionale 1 sarà invece da affrontare con il giusto spirito perché ci saranno squadre attrezzate e di buon livello. Credo che questa opportunità che offriremo ai nostri ragazzi sia ottimale per adattarsi ai campionati seniores e per essere pronti una volta usciti dalle giovanili”.

I ragazzi del gruppo College: Francesco Alpi, Biagio Annicchiarico, Pietro Ballarin, Marcel Belmonte, Luca Bendandi, Filippo Camanzi, Giulio Caramella, Nicola Ceccolini, Claudio Collina, Fabio Cortecchia, Luca Faccani, Lorenzo Garavini, Carlo Lanza, Nicola Marabini, Davide Marras, Lorenzo Merendi, Giacomo Naccari, Moustapha Ndiaye, Riccardo Rambaldi, Matteo Ravaioli, Roberto Rosetti, Tommaso Santandrea, Filippo Saviotti, Gherardo Verlicchi, Marco Verna.