In occasione del centenario del “Circuito del Savio”, di cui l’Automobile club Ravenna è titolare e depositario del marchio, in piazza del Popolo a Ravenna, sono sfilate le auto d’epoca partecipanti alla rievocazione storica del circuito del Savio, in un evento reso possibile grazie all’Aci-Automobile club italiano di Ravenna, al club Aci storico, all’Historic Minardi day ed al Comune di Ravenna.