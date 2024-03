Saranno vacanze di Natale all’insegna dei tornei e della pallacanestro quelle che vivrà la Raggisolaris Academy.

Dopo due anni la società organizza il Trofeo Martini torneo che richiama società da tutta Italia e che vede protagoniste le squadre dagli Esordienti fino all’Under 14. Nonostante si siano disputate soltanto tre edizioni è ormai diventato un appuntamento fisso durante le festività natalizie ed infatti molte società blasonate come Virtus Bologna, SG Fortitudo e Jolly Reggio Emilia, partecipano sempre con più di una squadra. Quest’anno ci saranno anche il Basket Mestre e il Petrarca Padova.

Il Trofeo Martini si disputerà da martedì 3 a giovedì 5 gennaio e sabato 7 al Campus e ogni giorno vedrà protagonista una annata.

Questo il programma

Under 14 Silver (3 gennaio). Partecipanti: Raggisolaris Academy, Vis 2008 Ferrara, Livio Neri Cesena, Ca’ Ossi Forlì, SG Foritudo Bologna, Aics Forlì e Basket 2005 Cesena.

Under 13 Elite (4 gennaio). Partecipanti: Raggisolaris Academy, Petrarca Padova, SG Fortitudo Bologna, Sancat Firenze, Ca’ Ossi Forlì e Basket Mestre.

Under 13 (4 gennaio) Silver. Partecipanti: Raggisolaris Academy, International Imola e Compagnia dell’Albero Ravenna.

Aquilotti 2012/13 (5 gennaio). Partecipanti: Raggisolaris Academy, International Imola, Jolly Basket e Aics Forlì.

Scoiattoli (5 gennaio). Partecipanti: International Imola, Basket 2005 Cesena, Raggisolaris Academy e Jolly Basket Reggio Emilia.

Esordienti 2011 (7 gennaio). Partecipanti: Raggisolaris Academy, International Imola, Compagnia dell’Albero Ravenna, Ca’ Ossi Forlì, Basket Mestre e Bees Pesaro

Prima del ‘Trofeo Martini’ l’Academy organizza un altro importante torneo che coinvolgerà gli Esordienti 2011: il Torneo SAIP in programma al Campus dal 29 al 30 dicembre a cui parteciperanno Virtus Siena Academy, Virtus Bologna e Pontevecchio Bologna oltre ai padroni di casa.

L’Under 14 Elite dell’Academy sarà invece impegnata in un torneo internazionale ad Ivrea dal 27 al 30 dicembre dove vi saranno anche Bayern Monaco, il Foka (uno dei migliori settori giovanili della Serbia), Badalona e squadre italiane come l’Olimpia Milano.

“Finalmente dopo due anni segnati dal Covid possiamo organizzare di nuovo il Trofeo Martini – sottolinea Cristian Fabbri, presidente e allenatore della Raggisolaris Academy – un torneo che è diventato un punto di riferimento per tutte le società dell’Emilia Romagna e non solo. Nelle tre edizioni disputate in molti hanno partecipato e anche quest’anno abbiamo avuto un importante riscontro che ci riempie d’orgoglio.

Durante le festività organizzeremo altri tornei per permettere ai nostri ragazzi di divertirsi e di confrontarsi con realtà importanti. Crediamo sia il modo migliore per crescere e per maturare”.