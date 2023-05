“Nell’intersezione fra via Mercurio e via Pegaso, esiste una area verde avente nr. 2 (due) panchine di legno, qualche cestino ed un distributore di sacchetti per cani contraddistinto da una cassetta di colore verde in cui vi è scritto letteralmente COMUNE DI CERVIA con il logo del cervo e la dicitura FIDO LINDO (www.fidolindo.it).

Vogliamo sottolineare che a pochi metri in linea d’aria da codesto parchetto, esistono nr. 2 (due) parchi muniti di giochi per bambini ed in particolare quello collocato fra viale Nettuno e via Mercurio nonché quello situato in fondo a via Pegaso ovvero su via Orione, limitrofo a viale Plutone chiamato parco “MARTIRI DELLE FOIBE”, caratterizzato anch’esso da alcune giostre per bimbi piccoli e varie panchine di legno.

Su segnalazioni accumulate da residenti e turisti, nell’area di cui all’oggetto fra le vie Mercurio e Pegaso, vi sono parecchie persone che portano con se il proprio cane, ma vista l’assenza di una apposita rete di delineamento, essi sono obbligati a tenere al guinzaglio il proprio animale da compagnia oppure, se ben obbediente, lasciarlo libero con il rischio però che il quadrupede possa improvvisamente uscire dall’area verde e pericolosamente arrivare sulle strade aperte al traffico veicolare (via Mercurio, Pegaso, Nettuno).

Alla luce di quanto sopra esposto

Chiediamo

perché l’Amministrazione Comunale non crea una semplice “area di sgambamento” nel parco di cui sopra vista la numerosa affluenza di cittadini che la frequentano con i loro cani?

In particolare, non sarebbe una buona idea, delineare almeno una parte del parco in questione, (vista la sua non indifferente estensione), adibita all’ingresso dei cani? (Sarebbe sufficiente collocare una apposita rete su tre lati, per garantire una maggiore sicurezza). In relazione al punto 2, stimiamo che l’ammontare della spesa per la creazione di quanto proposto sarebbe sicuramente di poche centinaia di euro .”

I Consiglieri Comunali: Gianluca SALOMONI e Monica GAROIA