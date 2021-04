Raddoppiano i fondi per le famiglie che vogliono vivere in montagna: 33 le domande finanziate nel ravennate

Arrivano nuovi fondi per le famiglie che scelgono di trasferirsi nei territori montani. La Regione Emilia-Romagna ha infatti stanziato altri 10 milioni di euro per finanziare il Bando Montagna, il bando che aiutava le giovani coppie o famiglie a comprare o a restaurare una casa in un territorio montano. Sono stati 341 i destinatari del bando. Con l’aumento dei fondi a disposizione si raggiungerà i 700 nuclei familiari su 2.310 domande presentate e giudicate ammissibili. I nuovi destinatari saranno selezionati scorrendo la graduatoria del precedente bando, il cui scopo principale era contrastare lo spopolamento e l’invecchiamento demografico delle comunità montane. 16 sono stati i primi destinatari in provincia di Ravenna. Con il nuovo stanziamento saranno complessivamente 33 le domande di finanziamento che verranno soddisfatte su 99 richieste. L’età media dei destinatari è di poco superiore ai 30 anni, in 9 casi su 10 famiglie con figli.