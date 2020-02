Il Comune di Ravenna ha indetto un bando per l’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale “Cavallo Felice”, situato via Baiona n. 310/314 a Porto Corsini.

Il centro, come si legge nel bando, è classificato dal vigente “Regolamento d’uso e gestione impianti sportivi” del Comune di Ravenna come impianto di tipo B sportivo – turistico – imprenditoriale, con la finalità di garantire ampio accesso ai cittadini di ogni età e sesso a svolgere attività sportiva compatibile con le caratteristiche dell’impianto stesso e di valorizzare l’impiantistica esistente (campi da tennis, centro ippico).

“Cavallo Felice” comprende al suo interno anche quattro campi da tennis con relativo fabbricato ad uso spogliatoi, un edificio scuderie con annessi club house e alloggio custode e un edificio ad uso ristorante e locali destinati ad uso cucina e dispensa.

Le domande possono essere presentate fino al 2 marzo 2020. Tutte le informazioni sono reperibili tramite il sito del Comune.