La Pubblica Assistenza Città di Russi organizza il nuovo corso base gratuito per formare soccorritori volontari, che saranno accolti nella grande famiglia dell’Associazione russiana.

«Si tratta di un importante appuntamento promosso dalla Pubblica Assistenza di Russi – sottolinea il Presidente, Enrico Castellari -, rivolto a tutti i cittadini del territorio, con l’auspicio di coinvolgere più persone possibili, per dare una mano concreta e attiva all’Associazione che opera da ben 40 anni al servizio della comunità. Un servizio reso possibile grazie all’impegno, alla serietà e al grande spirito di solidarietà di tanti Volontari, che purtroppo oggi sono in costante diminuzione. Per rispondere positivamente alle richieste di aiuto sempre più frequenti si chiede sostegno a tutta la popolazione».

Per conoscere più da vicino la Pubblica Assistenza Russi e le sue tante attività, durante la Fira di Sett Dulur l’associazione organizza un open day in programma venerdì 15 settembre, dalle ore 20.30, in piazza Farini 37. I volontari faranno conoscere al pubblico alcune pratiche di primo soccorso e mostreranno ai bambini l’ambulanza.

Mercoledì 27 settembre, invece, sempre in piazza Farini 37 (ore 20), si terrà la serata di presentazione del corso, che durerà da lunedì 2 ottobre a lunedì 11 dicembre 2023, sempre presso la sede della Pubblica Assistenza, e che prevede due lezioni settimanali serali: il lunedì e il mercoledì, con inizio alle ore 20.

Il programma del corso affronterà i seguenti temi: apparato respiratorio, cardiocircolatorio, sistema nervoso, apparato locomotore patologie comuni, traumi, ferite, emorragie, ustioni, intossicazioni, traumi e come trattarli, BLS (Basic Life Support), teoria e pratica sul manichino, come muovere e come immobilizzare un paziente con trauma per un trasporto sicuro, come rilevare i parametri vitali e supporto tecnico nella preparazione di materiali per infusione a I.P, come funziona il sistema di emergenza 118/112, come comunicare con il sistema radio e telefono, capacità relazionali con équipe e utenza, elementi di medicina legale, BlsD (Basic Life Support con il supporto del defibrillatore).

Tutte le serate saranno condotte da formatori certificati ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza) e gli argomenti trattati saranno alla portata di tutti.