Dopo il successo del primo incontro dedicato al Ventennale della Società Parco della Salina di Cervia, proseguono il 25 novembre, alle ore 21, nel Teatrino della Casa delle AIE, i “Venerdì culturali”, a cura dell’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia.

Il secondo appuntamento culturale prevede una serata dedicata al CENTODECIMO ANNIVERSARIO DI MILANO MARITTIMA. PRESENTAZIONE DEL LIBRO A CURA DI RENATO LOMBARDI: “ Giuseppe Palanti e la nascita di Milano Marittima. Storia della Città Giardino”, con accompagnamento musicale di Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini, con musiche ispirate al mare e alle vacanze e con videoproiezioni di immagini d’epoca con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

Il libro è stato presentato con successo per la prima volta in occasione della grande manifestazione: “Cervia. La Spiaggia Ama il Libro” 2022.

Il libro è stato pubblicato per il 110° Anniversario della nascita di Milano Marittima (1912-22) e raccoglie saggi storici, non solo di Renato Lombardi, ma anche di autori come Gino Pilandri, Max David, Aldo Spallicci, Rossana Bossaglia, Antonio Bandini Buti, Ennio Nonni, Domenico Mantellini, e Ada Romussi Ferraris. Interessanti sono i ricordi di Paola Motta in Romagnoli, nipote di Giuseppe Palanti (1881-1946), il grande artista milanese fondatore di Milano Marittima, autore del Piano regolatore ispirato all’idea della “Città Giardino”, per “sposare la poesia alla praticità del vivere”. La presentazione del libro è del giornalista e scrittore Salvatore Giannella. Prefazioni sono del Sindaco di Cervia Massimo Medri e di Daniela Mainini, Presidente del Centro Studi Grande Milano.

La pubblicazione presenta anche Appendici che legano il passato al presente, con saggi su i 50 anni della manifestazione “Cervia Città Giardino”, in origine Maggio in Fiore (1972-2022), su Grazia Deledda nel “Centocinquantesimo anniversario della nascita (1871-2021)” e sul “Parco Urbano” di Milano Marittima intitolato a Giuseppe Palanti.

Il libro presenta queste caratteristiche: pagine 200, interamente a colori, formato cm. 21X24. Prezzo di copertina 25 euro, realizzato da Nolica Edizioni di Forlì (stampa MDM). Il libro è riccamente illustrato con 140 immagini di foto, documenti storici e di quadri e di cartoline di Giuseppe Palanti dedicati a Cervia e Milano Marittima.

Il libro può anche considerarsi il catalogo di una grande mostra itinerante, curata da Renato Lombardi, realizzata dal Circolo ricreativo Pescatori La Pantofla, esposta per la prima volta in occasione del grande evento “Sapore di sale” (settembre 2022).

La pubblicazione è stata realizzata grazie alla collaborazione del Circolo Pescatori, dell’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia e del Gruppo Culturale Civiltà Salinara.

Sonoseigli appuntamenti culturali settimanali del venerdì della prima parte della stagione 2022-2023della Casa delle AIE, in programma dal 18 novembre al 23dicembre 2022, all’insegna della storia, cultura, tradizioni, gastronomia, espressioni artistiche e musica di Cervia e della Romagna. Ci sarà anche il tradizionale appuntamento conviviale con cena e musica di martedì13dicembre. Ci sarà poi una pausa per le festività natalizie e il calendario degli eventi riprenderà da metà gennaio al 31 marzo2023.

Ai “Venerdì Culturali” collabora attivamente la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo alla famiglia Battistini. Ogni venerdì vengono presentate delle offerte gastronomiche particolari legate ai piatti della tradizione romagnola.

L’ingresso è libero e gratuito. I partecipanti potranno acquistare il libro al prezzo scontato di 20 euro.

Le iniziative sono promosse con il sostegno di “La BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese”