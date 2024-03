Pronta ad iniziare la prima stagione balneare con i cantieri del rigassificatore: “Speriamo vada tutto bene”

Con la Pasqua inizierà l’anteprima della stagione dei lidi ravennati, con le aperture delle prime attività. La stagione vera e propria inizierà il 25 aprile. Per Punta Marina sarà il primo anno caratterizzato dai lavori per il rigassificatore di Snam e dei nuovi impianti. L’accordo siglato fra Snam e Comune di Ravenna prevede quattro opere di compensazione per la località: la pista ciclabile fra via Canale Molinetto e via delle Americhe, la pista ciclabile di via dell’Idrovora, l’ammodernamento di viale dei Navigatori e il nuovo bosco a nascondere la centrale a terra. Ad ottobre del 2022 Luca Rosetti fu il primo firmatario di una petizione che chiedeva per il rigassificatore un’ubicazione diversa. Fra le paure: le ricadute per l’ambiente e per il turismo. La richiesta non venne accolta