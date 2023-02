Ci riempie di sollievo sapere che tra i pensieri della Lega Faentina ci sia anche interrogarsi sull’utilità dei Civici Faentini, probabilmente sarebbe più produttivo se si interrogasse sull’utilità della Lega Faentina, visto che, in seguito all’uscita dei Consiglieri Padovani e Maiardi confluiti nel nuovo gruppo da loro fondato “Area Liberale”, della Lega si è praticamente persa traccia in Consiglio Comunale.

Comunque ci piace questo intervento della Consigliera Conti, provavamo molta invidia per le presunte polemiche tra i gruppi della maggioranza e questo ci da la possibilità di pareggiare la situazione, ma siamo altrettanto certi che questo episodio non rovinerà lo splendido rapporto all’interno dell’opposizione.

Abbiamo spiegato direttamente in Consiglio il motivo della nostra astensione all’ordine del giorno (Tra l’altro presentato proprio da Area Liberale) che chiedeva al sindaco la revoca del mandato all’assessore Bosi. La richiesta secondo noi è controversa, Non siamo sicuramente d’accordo sulla scelta degli Autovelox sulla circonvallazione, ne abbiamo contestato in passato sia la decisione che il posizionamento, ma riteniamo che l’ordine del giorno in oggetto avesse come unico pretesto la diffusione e la polemica politica, dalla quale cerchiamo di stare fuori.

Era, secondo noi, un ODG che non aveva l’obiettivo di essere votato ma solo di innescare un dibattito Politico, era palesemente impossibile che potesse raggiungere la maggioranza ma avrebbe dovuto creare una polemica in Consiglio, trovare spazio sulla stampa locale e creare consensi nell’opinione pubblica, obiettivi perfettamente raggiunti dal Bravo Consigliere Padovani.

Lo scopo del Progetto Civico Faentino non è contestare o sostenere Politicamente questa giunta e nemmeno cavalcare argomenti sensibili al solo scopo di creare consenso e polemica, ma unicamente proporre idee e proposte utili e fattibili per il miglioramento della nostra città, e sostenere quelle che riteniamo valide, chiunque le proponga.

E’ buffo che, durante lo stesso Consiglio Comunale, siamo stati accusati dalla Lega di sostenere la giunta Isola sull’argomento deleghe all’Assessore Bosi e, contemporaneamente dal PD di essere troppo critici nei confronti della stessa in occasione della Mozione da noi proposta sul Centro Storico, d’altronde, come sostiene Giulio Cesare nel De Bello Gallico, “Molti nemici, molto onore”.

Non sarà che critichiamo quello che ci sembra sbagliato e supportiamo quello che ci sembra giusto, come dovrebbe fare qualsiasi buon Politico e valutiamo idee e proposte come buone o meno buone e non per il colore di chi le presenta?