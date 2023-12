Ha creato diversi disagi il guasto che ha colpito l’isola ecologica interrata in Piazza Costa in quesi giorni. Cassonetti sono stati posizionati per permettere di continuare a conferire i rifiuti, ma per gli esercenti della zona è stato un danno anche dal punto di vista estetico, particolarmente sentito in un periodo natalizio come questo. Fortunatamente il problema ora sembrerebbe in fase di risoluzione.