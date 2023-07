Aran Cucine festeggia il primo anno a Ravenna con lo show cooking di Erica Liverani

A un anno dall’inaugurazione, avvenuta la scorsa primavera, lo store ufficiale di Aran Cucine di via Panfilia 36 a Ravenna (il terzo in Romagna, dopo Cesena e Faenza) ha festeggiato il primo compleanno regalando alla città un evento di grande richiamo, con una protagonista amata da tutti.

Nel pomeriggio di venerdì 14 luglio la popolarissima chef Erica Liverani – che fin dalla sua vittoria alla quinta edizione del programma “Masterchef”, nel 2016, gode di un enorme seguito di estimatori in tutta Italia – sarà ospite del locale per uno “show cooking” in diretta, si è esibita proponendo la sua elaborazione di una ricetta della tradizione romagnola.