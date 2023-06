Presentati gli eventi per le serate estive di Ravenna: riservato uno spazio per aiutare le realtà alluvionate

Ravenna presenta le iniziative serali per l’estate. Tornano Ravenna Bella di Sera, Mosaico di Notte e Ravenna Banda di Sera, le proposte promosse dagli assessorati al Turismo e al Commercio, in collaborazione con diverse realtà culturali e con il Comitato Spasso in Ravenna. Novità di quest’anno saranno Le Piazze della Solidarietà, da venerdì 30 giugno, in occasione della prima serata di apertura dei negozi del centro storico, sarà allestito un progetto espositivo gratuito per le attività alluvionate. I primi tre venerdì, il 30 giugno il 7 e il 14 luglio, sarà in Piazza del Popolo. Il 21 luglio in Piazza Costa, il 28 luglio in piazza Kennedy.