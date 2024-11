E’ trascorso meno di un anno da quando Il Grand Hotel Terme di Riolo annunciava il cambio di gestione ed il passaggio del testimone dalla Padusa spa alla Devira Group.

In occasione della riapertura della struttura, i nuovi gestori e la proprietà avevano auspicato in una lunga e proficua collaborazione e svolta turistica che avrebbe dato lustro al parco termale di Riolo, una collaborazione solida che, sin da subito, si è mostrata vincente con la costante presenza e cooperazione di professionisti e autorità.

Il format turistico sembra aver proprio funzionato, complice un team interno che ha saputo apportare un valore aggiuntivo al Grand Hotel Terme.

In occasione della cena di fine stagione, Corrado Della Vista General manager, nonché Presidente di Conflavoro PMI Rimini, ha riconosciuto ai propri dipendenti il premio produzione in voucher welfare dell’Ente Bilaterale EBIASP, di un valore di 400€ a dipendente utilizzabili in diversi settori ( dallo sport, all’acquisto di viaggi, bici elettrica, acquisto tablet o pagamento rette scolastiche), un pò in anticipo rispetto al termine di fine anno, prova che i risultati siano stati raggiunti con largo anticipo.

Ma non è tutto, Della Vista ha condiviso la propria soddisfazione con i dipendenti di tutto il gruppo Devira: arrivati da Firenze e Bologna anche i collaboratori storici che per trascorrere, gratuitamente, una giornata all’interno delle piscine termali e pernottare al Grand Hotel.

Con grande soddisfazione Corrado Della Vista, ringrazia il Dott. Andrea Spalla A.D. delle Terme di Riolo, Emanuele Salvatori, Piero Pavia e il Dott. Lanzoni delle Terme di Riolo e la Direttrice Pamela Lobuono che, con grande dedizione ha gestito un team di giovani receptionist trasformando la struttura in una delle eccellenze del territorio.

“Se ripenso ad un anno fa, sono ancora incredulo per i risultati raggiunti. Sono fermamente convinto che la crescita dell’azienda sia dovuta soprattutto alla professionalità e all’impegno dei miei collaboratori tutti, a cui va il mio sentito grazie per il grande operato che costantemente svolgono: da Rimini a Bologna, da Riolo Terme a Firenze, posso affermare di essere circondato da vari professionisti di cui vado orgoglioso. Il mio auspicio è continuino ad accompagnarmi anche in futuro, in vista delle nuove acquisizioni in altre città d’Italia;

Il mio Cin -Cin e i calici in alto, ieri sera, sono stati tutti per loro che meritano un forte plauso ed un sentito grazie. Ovviamente un grazie ai miei Soci Francesco e Pasquale che mi affiancano in questo percorso.”