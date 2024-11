L’ufficio elettorale di Bagnacavallo, in occasione delle elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre, sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali in caso di smarrimento o per l’eventuale consegna di tessere rimaste in giacenza presso l’ufficio.

Questi gli orari che osserverà: venerdì 15 novembre dalle 8.30 alle 18, sabato 16 dalle 8.30 alle 18, domenica 17 per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle 7 alle 23) così come lunedì 18 (dalle 7 alle 15).

Come di consueto, gli elettori che in precedenti consultazioni hanno lasciato la propria tessera elettorale ai presidenti di seggio, perché completa, troveranno la nuova tessera elettorale direttamente al seggio senza doversi recare in Comune, anche in caso di cambio di sezione.

Per verificare se la tessera è pronta per la consegna ai seggi oppure è necessario richiedere un duplicato e per ogni altra informazione ci si può rivolgere all’ufficio elettorale (0545 280882-83).

L’ufficio ha sede presso Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5.

Tutte le notizie utili per la prossima tornata elettorale si trovano nel sito web del Comune, dove è scaricabile anche la dichiarazione di smarrimento da presentare all’ufficio in caso di richiesta di duplicato.