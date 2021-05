Bucci Industries premia 6 studenti dell’Alberghiero meritevoli (2 per accoglienza turistica, 2 per le cucine e 2 per salabar) con borse di studio da 500€ ciascuno. L’evento a Villa Abbondanzi in occasione della nascita del “Fenicottero Rosa Gourmet” nuova struttura di ristorazione di alto livello del gruppo.