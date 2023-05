Conselice

L’accessibilità parziale dell’impianto ha consentito il ripristino in modalità provvisoria per una produzione media di 20 lt/sec su un massimo di 22 lt/sec. Rimangono in stazionamento continuo n. 2 autobotti da 30 mc. con un rubinetto a Conselice e uno a Lavezzola nonché n. 1 autobotte da 15 mc per Casa anziani, n. 1 per la cucina da campo, n. 1 per Casa della salute ritrovo VVF e per docce. È saltuariamente alimentato un allevamento bovino con autobotte da 15 mc. integrati costantemente con cassoni di sacchetti di acqua potabile da 5 lt.

L’impianto di Conselice è stato riattivato in modalità emergenziale con modifiche impiantistiche che consentono la messa in pressione della rete con esclusione della centrale di rilancio, l’accumulo delle vasche a terra ed il pensile ancora in zona allagata. La modalità può presentare momenti di abbassamento della pressione e possibili interruzioni; l’impianto è costantemente monitorato.

I tempi di riattivazione definitiva dipendono dal completo deflusso dell’acqua presente nell’area e nella centrale e dalla verifica della parte impiantistica rimasta allagata.

Frazione di Lavezzola: al momento è attivo solo un servizio alternativo con autobotte e sacchetti, l’acqua sta defluendo molto lentamente; in giornata è previsto un accesso alla centrale al fine di procedere con collegamenti emergenziali per ripristinare il servizio il prima possibile.