“La decisione della Giunta regionale riguardante la riapertura del Ponte delle Grazie a senso unico suscita una serie di perplessità”. Lo ha detto il consigliere regionale e comunale della Lega esprimendo le sue critiche al riguardo. Secondo Liverani, l’investimento di 200 mila euro per la riapertura è un chiaro segnale di “mancanza di coerenza nelle azioni dell’Amministrazione comunale di Faenza poiché precedentemente era stata annunciata la demolizione del ponte a causa dei danni irreparabili provocati dagli eventi alluvionali di maggio scorso”.

“L’ultima decisione della Giunta – ha aggiunto Liverani – ci ha lasciati davvero perplessi: 200 mila euro per la riapertura, a senso unico, del Ponte delle Grazie. Che senso ha adesso investire su un ponte che dev’essere abbattuto? Quali sono i reali obiettivi della Giunta?” chiede Liverani.

“Dopo l’alluvione, quando i danni al Ponte delle Grazie erano già evidenti, sarebbe stato più logico – ha aggiunto Liverani – procedere subito con lo stanziamento di risorse per riaprirlo, almeno in parte, così da mitigare le problematiche relative alla viabilità urbana. Invece si è deciso di chiudere il ponte e di procedere con la costruzione di ponte Bailey. Il Ponte era da fare vent’anni fa, ora il timore è che il suo completamento possa protrarsi per altri dieci anni.”

Conclude Liverani: “Questo è l’ennesimo segnale di un’amministrazione che va avanti a spot elettorali e senza una visione lungimirante della città, sperperando denaro pubblico e cambiando continuamente idea su tematiche e progetti che colpiranno migliaia di cittadini faentini”.