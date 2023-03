La Polizia locale della Bassa Romagna, presidio di Bagnacavallo, per razionalizzare ulteriormente e rendere migliore il servizio dell’ufficio, oltre che per favorire la fruibilità per i cittadini, da sabato 1 aprile non riceverà più il pubblico a Palazzo Vecchio, ma nella sede di via Giustiniano, nell’area Conad Superstore di Bagnacavallo.

Gli orari di ricevimento saranno i seguenti:

– mercoledì dalle 17 alle 19

– sabato dalle 9.30 alle 12