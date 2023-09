Polizia a cavallo e in sella alle bici elettriche in centro a Ravenna

Sorpresa oggi per i frequentatori del centro storico di Ravenna. Ha preso infatti il via il nuovo servizio di pattugliamento da parte della Polizia di Stato. Accanto agli equipaggi su moto e volanti, sono entrati in servizio le nuove pattuglie a cavallo e in sella alle biciclette elettriche. Non sono mancati i curiosi che si sono avvicinati per fotografare gli animali.

La polizia a cavallo in realtà non è una vera e propria novità per Ravenna. Già nell’estate del 2017 la Polizia di Stato aveva introdotto il servizio di pattugliamento del centro, e soprattutto delle aree verdi, con le squadre equestri. La Polizia a Cavallo può vantare una lunga tradizione con una storia che si snoda attraverso le più importanti vicende del nostro Paese. Le origini del Reparto risalgono al 1860 all’impresa Garibaldina ed alla fondazione delle compagnie dei Militi a Cavallo per la Sicilia, ed al Corpo delle Guardie di Polizia a Cavallo.