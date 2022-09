L’affluenza ai seggi alle ore 12 in provincia di Ravenna per la Camera e del 23,25 maggiore delle politiche del 2018 di circa un punto.

Il comune con più affluenza alla Camera Lugo 26,55%, il comune con meno affluenza alla Camera, Ravenna con il 20,76%. L’affluenza Regionale è del 23,44% in crescita rispetto al 2018, mentre la nazionale è 19,11 leggermente più bassa del 2018