L’inizio del nuovo anno scolastico ha visto la consueta grande partecipazione della Primaria Carducci di Castiglione di Cervia che ha attivato la linea Piedibus lunedì 17 ottobre registrando la partecipazione di 26 bambine e bambini partecipanti. La Carducci come sempre è la prima scuola che riesce ad organizzare la partenza del Piedibus, condotto da alcuni insegnanti della scuola coordinati dalla docente Cinzia Budini e coadiuvati da volontari e genitori dei bambini che li seguono lungo il percorso che a partire dal cimitero di Castiglione di Cervia arriva fino a scuola. All’inaugurazione sono intervenuti per salutare e percorrere la linea insieme ai bambini, il Dirigente Scolastico Cristina Ambrogetti, l’Assessore alla Scuola Cesare Zavatta, il referente del Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità Labter di Cervia, gli Agenti della Polizia Locale, come sempre molto attenti e presenti nelle occasioni di partenza dei Piedibus per ricordare ai bambini le regole per percorrere in sicurezza i percorsi pedonali casa-scuola.

In precedenza, Domenica 25 settembre alle ore 10.30, nell’ambito della decima edizione della Festa dello Sport, si è tenuta la premiazione delle bambine, dei bambini, dei genitori e degli insegnanti delle cinque Scuole Primarie di Cervia (Carducci, Manzi, Spallicci, Buonarroti, Mazzini) che hanno attivato nell’anno scolastico 2021-2022 le linee Piedibus, contribuendo con il loro impegno al raggiungimento di un importante obiettivo ambientale di oltre 2000 km complessivamente percorsi dai 94 piccoli partecipanti al Piedibus. La premiazione si è svolta alla presenza di varie autorità del Comune di Cervia: il Sindaco Massimo Medri, l’Assessore allo Sport Michela Brunelli, l’Assessore alle Politiche Educative Cesare Zavatta, il Presidente della Consulta dello Sport Marco Casetti.

I premi, consistenti in un attestato di partecipazione personalizzato, sono stati ritirati da una delegazione di insegnanti, bambini e genitori rappresentanti dei plessi coinvolti.

Il progetto “Un Piedibus per la città” è promosso dai Servizi Ambiente e Politiche Educative del Comune di Cervia e propone l’attivazione di percorsi sicuri casa scuola per le Scuole Primarie del territorio, organizzati in stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici Cervesi, i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, i volontari, i genitori e i bambini, con la preziosa supervisione della Polizia Locale per verificare gli aspetti relativi alla sicurezza dei percorsi pedonali.

I bambini sono accompagnati da insegnanti, genitori o volontari che si rendono disponibili a svolgere il ruolo di accompagnatori, alternandosi nella conduzione dei gruppi.