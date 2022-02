Anche Faenza giovedì 10 febbraio aderirà all’iniziativa lanciata per sensibilizzare sul tema degli aumenti di gas ed energia elettrica. Come molte altre città, l’amministrazione ha deciso di oscurare tre monumenti simbolo di Faenza.

Dalle 20, sino alle 21, verrà infatti sospesa la luce in piazza del Popolo, alla Torre civica e alla Fontana monumentale dove, per qualche minuto, si ritroveranno amministratori e componenti del Consiglio comunale per dare un segno concreto di appoggio all’iniziativa.