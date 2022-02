Nell’ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria, mercoledì 9 febbraio, nel chiostro principale della biblioteca Manfrediana, verrà inaugurata la mostra ‘Libertà van cercando’ realizzata dagli studenti del liceo Ballardini-Torricelli.

In esposizione immagini sulla storia di Vittoriano Zaccherini, Ibolya Berger, Luciano Lucy Salani, tre perseguitati dopo l’introduzione, nel 1938, delle Leggi razziali e sulla cui vita gli studenti hanno realizzato una indagine alla quale hanno collaborato le insegnanti Beatrice Bandini, Eleonora Conti ed Emanuela Minardi.

“L’intento -spiegano gli organizzatori- è quello di rivolgere uno sguardo a quelle tragiche vicende non con fare pietoso ma, come è stato scritto dal filosofo Henri Bergson, “uno specchio scomodo in cui riflettersi”, un luogo necessario agli uomini di oggi per riflettere sugli eventi del presente e del futuro, perché “Il presente non contiene altro che il passato”. L’indifferenza è una bestia che attacca silenziosa, si annida nell’anima di chi vive qualcosa che non vorrebbe, rendendolo cieco, muto e sordo di fronte all’evidenza, alle ingiustizie, alle richieste di aiuto. Ecco questa mostra vuol contribuire a restituire uno spiraglio di giustizia, speranza e libertà a quei milioni di persone che per l’appunto, Libertà van cercando”.

La mostra sarà visitabile, negli orari di apertura della biblioteca Manfrediana, dal 10 febbraio al 7 marzo.