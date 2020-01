L’associazione Dis-ORDINE ha lanciato una petizione dal nome “FIRMA PER LIBERARE LA MARIOLA”. La statua ammirata da Dante e da Byron, cantata da Cervantes nel Don Chisciotte, dopo sette secoli visibile pubblicamente a Ravenna, ormai da vari anni è custodita dalla Soprintendenza. Alcuni cittadini reclamano la Mariola e al fine di rivederla stanno raccogliendo firme per riportare la statua nella sua Torre Civica in occasione delle Celebrazioni dantesche, in compagnia del suo distratto cavaliere.