Il 25 giugno il via all’Emilia-Romagna Festival: 14 concerti in provincia di Ravenna

58 concerti in tre mesi. È il programma della ventunesima edizione dell’Emilia-Romagna Festival che porterà in provincia di Ravenna 14 appuntamenti. Il calendario 2021, dal 25 giugno al 27 settembre sarà all’insegna delle voci femminili, degli interpreti del pianoforte, dei giovani talenti, degli ensemble internazionali e dell’omaggio a Dante. Michael Nyman, Nicola Piovani, Gino Paoli, Uto Ughi, Noa, Karima i principali ospiti che si esibiranno fra Forlì e Imola. In provincia di Ravenna ospiteranno i concerti dell’Emilia-Romagna festival i Giardini della Rocca di Russi, il Chiostro del Carmine di Lugo, il Bosco di Fusignano, il Laghetto di Cotignola, il Giardino della Biblioteca Comunale di Alfonsine, la rocca di Bagnara. Piazza Nenni, il Mic, il Museo Carlo Zauli, l’ex chiesa dei Salesiani e la chiesa di San Francesco a Faenza, la Rocca di Riolo Terme.

Tanti nomi, molti artisti noti, nuove scommese e scoperte saranno al centro di un repertorio che offrirà pluralità di generi senza trascurare il recital teatrale