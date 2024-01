Ha perso alcune dita di una mano un italiano di 46 anni durante i festeggiamenti di capodanno a Ravenna. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino oggi in edicola. L’uomo era ad una festa privata, quando, ancora prima di mezzanotte, è avvenuto l’incidente. Per il ferito è stato necessario un intervento chirurgico d’urgenza che però non gli ha evitato la perdita delle dita.