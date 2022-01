Il Centro Storico della nostra città ha indubbiamente bisogno di tutto l’aiuto e l’attenzione possibile da parte della Giunta e del Consiglio Comunale.

Due anni di pandemia, lockdown e coprifuochi vari hanno lasciato ferite indelebili al tessuto sociale, economico della nostra città.

Il Centro Storico di Faenza, già in sofferenza ancor prima dell’inizio della Pandemia ha la necessita di essere ripensato, strutturato per una realtà più attuale e aiutato in un percorso di rilancio già dai prossimi mesi.

Per fare questo ci mettiamo a completa disposizione della nostra città e con la nostra Mozione al prossimo Consiglio Comunale di Mercoledì 26 gennaio, proponiamo una serie di Commissioni a tema specifico “Centro Storico”.

Questo per valutare idee e proposte attuabili già dalla prossima primavera estate in aiuto delle Centro della nostra città.

Ora più che mai c’è bisogno di un grande impegno per lo sviluppo economico e sociale del nostro centro storico, crediamo che l’amministrazione comunale debba avere questo tra gli obiettivi principali. Tutti noi possiamo dare una mano, idee e spunti.

Spero che in consiglio comunale ascoltino le nostre richieste, approvino la nostra Mozione e coinvolgano immediatamente tutte le forze politiche in un progetto concreto per il nostro centro storico.

Abbiamo realizzato questo documento con alcune proposte già pronte per l’eventuale prima Commissione a tema “Rilancio del Centro Storico Faentino.

Alleghiamo la Mozione che sarà presentata nel prossimo Consiglio Comunale”