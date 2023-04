Proseguono le pedalate del sabato organizzate dalla Fiab Ravenna. L’ultimo appuntamento ha visto i soci Fiab raggiungere in bici Alfonsine, per visitare il Museo della Battaglia del Senio.

In questo fine settimana, sabato 29 aprile, la sezione ravennate della Federazione italiana ambiente e bicicletta, propone per i propri associati l’esperienza della Ciclovia del Santerno, che si snoda in territorio imolese, una ciclabile certamente suggestiva e, in alcuni tratti, impegnativa.

L’appuntamento è fissato per le 9.30 dalla stazione ferroviaria di Lugo, raggiungibile in treno o con mezzi propri. Da qui si pedalerà alla volta di Mordano, località da cui inizia la Ciclovia del Santerno, toccando Imola, Borgo Tossignano e Fontanelice, per giungere poi a Castel del Rio, dove è prevista una visita guidata al Museo della Linea Gotica.

Dopo il pranzo al sacco si ripartirà in bici per tornare a Imola (per un totale di circa 80 km) per riprendere il treno oppure pedalando fino a Lugo (l’escursione in tal caso supererà i 100 km) per chi si è spostato in auto.