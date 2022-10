Per l’anno scolastico 2022/23 arriva nelle scuole il progetto “Paesaggio e Biodiversità 2030: Il futuro intorno a noi”, promosso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Parco del Delta del Po e dal GAL Delta 2000, un percorso informativo e di sensibilizzazione sul tema del territorio del Delta come Riserva della Biosfera, sottolineando l’importanza del riconoscimento Unesco come opportunità di crescita sostenibile e di sviluppo anche turistico del territorio.

Il progetto è totalmente gratuito per le scuole, finanziato e realizzato grazie ai fondi del Piano di Azione Locale Leader DELTA 2000 Azione 19.2.02.09 bis “Paesaggio e biodiversità – percorsi di educazione ambientale” in attuazione della MISURA 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Destinatari sono studentesse, studenti e docenti del secondo ciclo delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado dei territori che vedono “più vicina” la presenza del Parco Delta Po e della Biosfera Delta Po, nel dettaglio le province di Ravenna e Ferrara.

In questo anno scolastico saranno coinvolte nel progetto 120 classi che affronteranno un percorso in 4 tappe per scoprire le caratteristiche uniche di natura, ecosistemi e territorio proprie della Biosfera Delta Po. Ragazze e ragazzi saranno coinvolti con metodologie partecipative e sperimentali, come la gamification e il cooperative learning, prediligendo l’esperienza diretta per comprendere l’ambiente che li circonda, modalità immediata ed efficace per acquisire conoscenze e trasmetterle a compagni e adulti.

Sarà possibile iscriversi entro il 30 novembre compilando il modulo online. Gli incontri in classe partiranno dall’inizio dell’anno prossimo.