Sabato 9 novembre verrà inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Faenza e si torna a parlare del parcheggio del policlinico a pagamento. La proposta era stata avanzata per tentare di allontanare i parcheggiatori abusivi dall’area. Contro l’idea del parcheggio a pagamento, di proprietà non del Comune ma dell’azienda sanitaria, si schiera la Lega:

“Bisogna lavorare sulla tecnologia che permetta a chi va all’ospedale perché ne ha davvero bisogno di non pagare più il parcheggio” cita le parole del Governatore Bonaccini, il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani

“Come sempre il Pd predica bene ma razzola male! Mentre in piena campagna elettorale il Presidente Bonaccini promette parcheggi gratuiti per chi va all’ospedale, la Giunta faentina mette a pagamento tutti i posti auto nel parcheggio dell’Ospedale manfredo. Per i lavori di ampiamento del Pronto soccorso, già erano diminuiti i posti a disposizione, con conseguente disagio per chi deve recarsi all’ospedale per fare analisi o per assistere ad un paziente. Inoltre anche i dipendenti dell’ospedale stesso lamentano scarsità di posti a loro disposizione e si vedono costretti a scegliere tra il pagamento del parcheggio o fare centinaia e centinaia di metri per trovare un parcheggio libero.” Conclude Liverani

“Fortunatamente le elezioni sono vicine e siamo pronti a rivedere queste norme, per dare un servizio ai cittadini che devono usufruire dell’ospedale, non a pagamento come sta facendo questa amministrazione a guida Pd”