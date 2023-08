Stagione nuova, all’insegna della continuità. Lunedì ha iniziato a lavorare la Fenix Energia di coach Angelo Manca per prepararsi ad un campionato di serie C da protagonista, volendo proseguire il percorso che ha portato al terzo posto della scorsa stagione. Un obiettivo alla portata, ma che non sarà semplice da conquistare, visto che la riforma dei campionati porterà a ben 18 retrocessioni, scenario che ha fatto aumentare il valore e la qualità tecnica di tutte le avversarie. Per questo motivo la Fenix ha inserito un paio di atlete d’esperienza senza però rivoluzione l’organico che ha stupito tutti gli addetti ai lavori nei mesi scorsi.

“La società ha alzato l’asticella dopo l’ottimo campionato che abbiamo disputato – sottolinea coach Manca – ed è uno stimolo ulteriore per tutti noi. Puntiamo ad arrivare nelle prime tre posizioni e per riuscirci dovremo fare ancora meglio dell’anno scorso, perché le avversarie saranno ancora più attrezzate. Rispetto a noi, molte formazioni hanno cambiato tante giocatrici e ancora non le conosciamo bene, ma non credo ci sia una ammazzacampionato come lo è stata Cervia. Come sempre ci faremo trovare pronti.

Rispetto alla scorsa stagione avremo una giocatrice esperta come la schiacciatrice Ilaria Francesconi, un piacevole rientro dopo qualche anno fuori società, e la centrale Giorgia Cavallari da Russi, altra atleta che in serie C ha sempre disputato buoni campionati. Il terzo volto nuovo è Lucrezia Zoli, libero del 2006, reduce da una buona annata nella nostra squadra di serie D.

Purtroppo non sarà più con noi Milla Spada che per motivi di studio ha deciso di prendersi una pausa dalla pallavolo. La sua assenza sarà una grande perdita nel gruppo, perché era molto importante nello spogliatoio, e a livello tattico. Dovremo quindi lavorare molto per trovare i nuovi automatismi di gioco e anche per questo motivo abbiamo deciso di anticipare gli allenamenti di una settimana rispetto a quanto facevamo gli anni scorsi.

Le altre giocatrici che abbiamo salutato sono Agnese Scardovi che giocherà in serie C nel VBR Lugo allenata dal nostro ex allenatore Roberto Casadei e Asia Ronchi che sarà il libero nella nostra Prima Divisione”.

La Fenix giocherà le gare casalinghe il sabato alle 17 al PalaBubani. Tutte le partite saranno trasmesse sul canale You Tube di Pallavolo Faenza.

Ecco la rosa della squadra della serie C

Schiacciatrici: Alice Alberti (1995), Laura Bertoni (2004), Sara Goni (1998), Ilaria Francesconi (1996, dal Russi Volley, serie C), Lucia Solaroli (2003)

Centrali: Giulia Baldani, Benedetta Emiliani (1995), Giorgia Cavallari (1998, dal Russi Volley, serie C)

Palleggiatrici: Emma Guardigli (2000), Martina Maines (1995)

Opposti: Gioia Betti (2004), Federica Gorini (1997).

Liberi: Alessia Seganti (1999), Lucrezia Zoli (2006, dalla squadra di serie D della Pallavolo Faenza)

Allenatore: Angelo Manca

Vice: Eric Bertaccini