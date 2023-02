A tre anni dalla sua costituzione, l’Associazione Culturale “Tutti meno uno” invita tutti coloro che vogliono rendersi partecipi delle attività culturali e teatrali ad una serata di conoscenza reciproca. L’incontro si terrà mercoledì 1° marzo 2023 alle ore 20:30 presso la palestrina di via Jacopo Landoni 2, a Ravenna.

“Rivolgiamo il nostro invito a chi vuole essere protagonista di una vera e propria rivoluzione culturale”, sostiene fermamente la presidente Giovanna Vigilanti, “da oltre dieci anni, ancora prima di fondare l’Associazione, abbiamo nutrito nel cuore il desiderio di diffondere la cultura, la passione per le arti e per il teatro, con l’intento di ricomporre un tessuto sociale spesso frammentato e sconnesso. Nel perseguire questo obiettivo, ripartiamo dalle persone, dai più giovani e dai meno giovani, coinvolgendo intere famiglie: genitori e figli insieme, nello stesso laboratorio di teatro, nello stesso spettacolo! La collaborazione con le altre associazioni culturali è fondamentale per una proficua crescita reciproca. Negli anni preparatori al settecentenario dantesco, ci siamo spinti anche verso la divulgazione dell’opera del Sommo Poeta, mediante attività laboratoriali, facendo ricorso a metodologie ludico-didattiche che si sono dimostrate efficaci. Infine, non mancano laboratori-evento per i più piccoli, per dare spazio non solo a fantasia e creatività, ma anche a manualità e psicomotricità”.