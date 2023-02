Lòm a Mêrz: i fuochi rinviati al 5 marzo. Al museo etnografico Sgurì in mostra le gabbie per grilli

Il maltempo ha annullato quasi tutti gli appuntamenti del fine settimana dei Lòm a Mêrz. Il rito celebrativo e la festa che ormai da vent’anni si ripete in tutta la provincia di Ravenna, grazie all’organizzazione dell’associazione Il Lavoro dei Contadini, sono rimandate a domenica 5 marzo. Nel frattempo però venerdì e sabato sono andati in scena i primi eventi, come al museo etnografico Sgurì, a Savarna, dove quest’anno, in occasione del rito dei grandi fuochi, è stata allestita una mostra dedicata alle gabbie dei grilli che ripercorre le tradizioni, oggi bandite in Italia, legate ad un insetto un tempo ritenuto portafortuna e ora sempre più allevato per la produzione di farina. Anche a Firenze il grillo aveva una festa ad esso dedicata, con tantissime persone che raggiungevano il capoluogo toscano in treno per acquistare o catturare qualche esemplare.

La mostra ripercorre gli usi e i costumi da tutto il mondo, in particolare dalla Spagna e dall’estremo oriente, Giappone e Cina, dove ancora oggi esistono i combattimenti tra grilli, attorno ai quali ruotano scommesse da migliaia di euro, con animali pagati anche fra i 5 e gli 8 mila euro.