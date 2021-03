La Polizia di Stato ha diffuso il video registrato dalla telecamera di sicurezza dell’abitazione privata in via Testi dove viene inquadrato l’uomo ritenuto l’assassino di Ilenia Fabbri. Nel video, se ne è parlato molto in questi giorni, si vede il killer avvicinarsi a via Corbara poco prima dell’arrivo di Claudio Nanni in auto.

Nanni andrà a prendere la figlia. Una volta che i due si allontaneranno da casa, l’assassino farà irruzione nell’abitazione e aggredirà Ilenia.

Nella giornata di oggi si è verificata una svolta delle indagini. La Polizia ha arrestato Claudio Nanni, già accusato di omicidio pluriaggravato in concorso, e un conoscente di Nanni, ritenuto l’esecutore del delitto.

Nella mattinata di mercoledì è prevista la conferenza stampa della Polizia dove verranno spiegati gli elementi che hanno portato alla svolta delle indagini.