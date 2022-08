Lo sapevate che il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane? In realtà ci sono diverse giornate dedicate ai cani. Per esempio, il 27 luglio si celebra la Giornata Internazionale del cane randagio. Il 24 giugno, invece, è la Giornata mondiale del cane in ufficio, mentre qualcuno celebra la Giornata mondiale del cane il 13 maggio.

Prima di andare a scoprire qualcosa di più sulla Giornata Mondiale del Cane, ecco dei buoni motivi per celebrarla:

1. Il cane non è solo il miglior amico dell’uomo. Ha anche una pazienza infinita nel sopportare quegli ottusi umani che non riescono a capirlo: questo è un buon motivo per festeggiarlo.

2. Potrebbe essere la giornata ideale per pensare al rapporto che abbiamo col nostro amico a quattro zampe e capire se possiamo migliorarlo o correggerlo.

3. È la giornata giusta per festeggiare non solo i nostri compagni di vita, ma anche tutti quei cani da utility che ogni giorno si adoperano per rendere migliore la nostra vita. Parliamo dei cani poliziotto, dei cani da ricerca, dei cani da soccorso, dei cani bagnini, dei cani da Pet Therapy.

Quando è nata la Giornata Internazionale del cane?

La Giornata Mondiale del Cane è stata istituita nel 2004 negli Stati Uniti. È stata Colleen Paige, un’esperta di animali domestici e scrittrice a scegliere questa data per ricordare il giorno in cui aveva adottato il suo primo cane quando aveva dieci anni. Da lì, poi, la celebrazione si è estesa in tutto il mondo, venendo ripresa da tutti gli amanti degli animali.

La giornata è nota anche con il nome anglofono di International Dog Day.

Anche World Dog Alliance, un’organizzazione attiva a livello mondiale che, fra le tante iniziative, sta cercando di far promuovere delle leggi che vietino il consumo di carne di cane nei paesi asiatici, festeggia la Giornata Mondiale del Cane nella data del 26 agosto.

Come festeggiare la Giornata Mondiale del Cane?

Beh, come proprietari quello che possiamo fare è cercare di rendere felice il cane. Che non vuol dire comprargli un cappottino nuovo, ma vuol dire trascorrere del tempo di qualità con lui.

Perché quello che il cane vuole, più di tutti i giochini del mondo, è stare con noi. Quindi organizziamoci per portarlo in passeggiata nei luoghi da lui preferiti e non nei nostri che, per carità, sarà felice di stare con noi a fare l’aperitivo in mezzo alla folla schiamazzante, ma di sicuro sarebbe ancora più felice se fosse portato a spasso in campagna.aa