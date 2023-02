Si è svolto stamattina presso il Terminal Crociere di Porto Corsini il preannunciato sopralluogo operativo con tutte le componenti della macchina organizzativa (Prefettura, Regione Emilia Romagna, Comune, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto Guardia Costiera, Polizia Locale, Usmaf., Croce Rossa, Servizio118, Autorità Portuale, Caritas e Società concessionaria del Terminal), per mettere a punto gli aspetti di dettaglio di tutti gli adempimenti previsti in loco, sanitari, di polizia, anagrafici e di redistribuzione dei migranti.

Si è deciso di confermare il dispositivo già predisposto in occasione dello sbarco dei 113 migranti il 31 dicembre scorso con alcuni correttivi, apportati a seguito del recente debriefing.

Il terminal sarà suddiviso in settori: uno per la parte sanitaria, uno per l’attività di ristoro e un altro per i riscontri di polizia e per gli adempimenti dei servizi sociali.

Sono in corso le interlocuzioni sia a livello regionale che nazionale per la ripartizione dei migranti, in particolare dei 58 minori non accompagnati, sia con la Prefettura di Bologna che con il Ministero dell’Interno.